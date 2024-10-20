Салах уложил «Челси» голом и ассистом! «Ливерпуль» не отдает лидерство

Под аплодисменты Джексона.

«Ливерпуль» в центральном матче АПЛ разобрался с «Челси» (2:1), но было непросто.

Первый тайм: травма Жоты, пенальти Салаха и саркастичные аплодисменты Джексона

«Ливерпуль» стартовал активно, но все омрачила травма Диогу Жоты на 6-й минуте. Его повалил защитник Тосин Адарабиойо, срывавший выход один на один. Арбитр Джон Брукс оценил фол только на желтую, а уже через 20 минут португальца пришлось менять на Дарвина Нуньеса.

Зато на 26-й минуте повезло с пенальти: защитник Ливай Колуилл сбил Кертиса Джонса. Мяч взял Мохамед Салах, египтянина не смутили даже аплодисменты Николаса Джексона (он получил желтую).

Салах пробил уверенно – восьмой гол Мо в ворота «Челси». Всего у него семь голов и пять ассистов за 10 матчей во всех турнирах.

Перед перерывом «Ливерпуль» снова претендовал на пенальти: в штрафной упал все тот же Кертис Джонс, но арбитр посмотрел повторы и не увидел фола.

Не поставили, 1:0.

Второй тайм: два гола за две минуты, «Ливерпуль» продержался

Второй тайм начался ярко. Уже на 49-й минуте «Челси» отыгрался, когда из-за спины Ибраима Конате выскочил Николас Джексон. Он реализовал шанс и даже не праздновал: думал, что офсайд, но нет, все-таки Конате чуть задержался.

Только гости не перехватили инициативу – через две минуты снова проигрывали.

На 51-й минуте мяч докатился до Салаха. Тот отдал классный пас Джонсу, а Кертис разобрался в штрафной. Прекрасный гол.

«Челси» пытался отыграться, но так и не смог. Качельные 1:2 и второе поражение команды Энцо Марески в АПЛ после 0:2 с «Манчестер Сити» в первом туре. Даже Палмер не забил!

● «Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» с марта 2021-го, аж 10 игр. Три последних проиграны с разницей 2:7.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но дальше – сложнейший график

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ и опережает «Сити» на одно очко. «Арсенал» влетел «Борнмуту» и теперь отстает на четыре балла.

● «Челси» выпал из топ-5, теперь там «Брайтон». Дальше сыграет с крепким «Ньюкаслом».

● А вот у «Ливерпуля» впереди сложнейший календарь: сначала выезд к «Лейпцигу», а потом матч с «Арсеналом». Две подряд игры с «Брайтоном» – в АПЛ и Кубке Лиги. «Байер» и «Астон Вилла» дома. А затем передышка на «Саутгемптон» перед двумя топ-встречами – с «Реалом» и «Ман Сити».

«Сити» вырвал победу на 90+5. Но к голу Стоунза есть вопросы – справедливые?