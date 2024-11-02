Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Сокола», «Торпедо» примет «Аланию»
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 17-го тура.
В субботу тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Соколом», «Торпедо» примет «Аланию».
В воскресенье «Сочи» встретится дома с «Нефтехимиком», «Балтика» – со СКА Хабаровск.
В понедельник «Урал» будет противостоять «Родине».
Первая лига
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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