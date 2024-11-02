Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Сокола», «Торпедо» примет «Аланию»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 17-го тура.

В субботу тульский «Арсенал » сыграет в гостях с «Соколом », «Торпедо » примет «Аланию».

В воскресенье «Сочи » встретится дома с «Нефтехимиком», «Балтика» – со СКА Хабаровск.

В понедельник «Урал » будет противостоять «Родине».

Первая лига

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

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