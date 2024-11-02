Чемпионат Китая. «Шанхай Порт» примет «Тяньцзинь», «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого сыграет с «Чэнду» в последнем туре. Спортс’’ покажет развязку сезона в 10:30 мск
В Китае пройдут матчи 30-го тура Суперлиги.
«Шанхай Порт» опережает «Шанхай Шеньхуа» на 1 очко. «Порт» станет чемпионом в случае победы, «Шанхаю» Слуцкого нужна потеря очков конкурента при своей победе.
Спортс’’ покажет развязку китайского сезона в прямом эфире. Начало – в 10:30 мск с комментарием Артема Терентьева и Вадима Лукомского.
Матчи пройдут одновременно.
Опубликовано: Sports
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