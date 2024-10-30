«Пусть курит, пьет, еще что-то – если держит уровень и стабильно показывает мастерство». Лунев о вредных привычках футболистов

Андрей Лунев считает, что футболист может курить, если это не мешает его игре.

Голкипер «Барселоны» Войчех Шченсны закурил в раздевалке команды после победы над «Реалом» со счетом 4:0 в матче Ла Лиги.

– Может ли профессиональный футболист позволять себе курение?

– Если это не мешает его здоровью и игре, то почему нет? Главный критерий – его игра.

Если он курит, но при этом держит уровень и стабильно показывает свое мастерство, ничего такого в этом нет – пусть хоть курит, хоть пьет, хоть еще что-то. Валерий Георгиевич [Карпин ] же рассказывал на эту тему истории, – сказал вратарь «Динамо » Лунев .