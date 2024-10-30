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«Пусть курит, пьет, еще что-то – если держит уровень и стабильно показывает мастерство». Лунев о вредных привычках футболистов

Андрей Лунев считает, что футболист может курить, если это не мешает его игре.

Голкипер «Барселоны» Войчех Шченсны закурил в раздевалке команды после победы над «Реалом» со счетом 4:0 в матче Ла Лиги.

– Может ли профессиональный футболист позволять себе курение?

– Если это не мешает его здоровью и игре, то почему нет? Главный критерий – его игра.

Если он курит, но при этом держит уровень и стабильно показывает свое мастерство, ничего такого в этом нет – пусть хоть курит, хоть пьет, хоть еще что-то. Валерий Георгиевич [Карпин] же рассказывал на эту тему истории, – сказал вратарь «Динамо» Лунев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoВойчех Шченсны
logoАндрей Лунев
курение и спорт
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