Нон-фикнш о «Спартаке» от сценаристов сериала Кинопоиска вышел в Яндекс Книгах

В Яндекс Книгах вышла книга о «Спартаке» от сценаристов оригинального сериала Кинопоиска.

К годовщине выхода документального сериала «Время «Спартака» Яндекс Книги выпустили нон-фикшн о легендарной эпохе красно-белых — «Спартак»: один за всех». Авторами книги стали журналисты Александр Горбачев*, Сергей Бондаренко и Иван Калашников — творческая группа сериала, созданного Плюс Студией и компанией Stereotactic для Кинопоиска, премьера которого состоялась прошлой осенью.

Книга создана на основе интервью, фрагменты которых не вошли в сюжетную линию сериала. Героями стали футболисты «Спартака», сотрудники клуба, игроки команд-соперников, спортивные журналисты и болельщики, включая Олега Романцева, Василия Уткина, Егора Титова и Александра Тарханова.

«Спартак»: один за всех» продолжает рассказ об истории футбольной команды с 1988 по 2003 годы — в период, когда ей руководил Олег Романцев. В эти годы красно-белые выиграли 10 чемпионств и заявили о себе на европейской арене.

Аудиоверсию книги озвучили спортивный комментатор Денис Казанский, один из авторов книги и сценарист сериала Александр Горбачев*, спортивный журналист и писатель Денис Пузырев, актеры дубляжа Александр Скиданов и Александр Хошабаев. «Спартак»: один за всех» — это оригинальный проект Яндекс Книг, электронная и аудиоверсия будут доступны в сервисе эксклюзивно. Печатную книгу до конца года выпустит издательство Individuum.

Помимо книги, специально к годовщине выхода документального сериала Кинопоиск при поддержке клуба выпустил лимитированную серию мерча — шарфы для болельщиков, которые можно будет получить, приняв участие в совместном конкурсе. Даты проведения будут объявлены в ноябре в телеграм-каналах «Спартака» и «Спорт на Кинопоиске».

* – признан в России иностранным агентом.