🚨Спортс’’ ищет автора вирального контента

Привет! Ищем автора короткого вирального контента на Трибуну . Задача нашей редакции – развлекать любителей разных видов спорта. В основном мы работаем с футболом, но ваше увлечение фигурным катанием, ММА или хобби-хорсингом будет только плюсом.

Что требуется:

– умение находить необычные истории, которые заставляют кликать и оставлять комментарии;

– умение запаковать контент: написать броский заголовок, сделать фотоколлаж;

– грамотность;

– дисциплина;

– знание иностранных языков будет плюсом при поиске контента.

Работа удаленная, по графику из расчета: 4-5 смен в неделю по 8 часов. Можно совмещать с учебой или другой работой, в том числе на Спортсе’’. Опыт вторичен – с радостью примем новичков, готовых учиться.

Чтобы откликнуться, пишите на . В письме укажите тему – «Автор вирального контента». Вкратце расскажите о себе: чем увлекаетесь, за какими видами спорта следите и какие медиа читаете. В ответном письме мы пришлем небольшое тестовое задание.