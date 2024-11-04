🚨Спортс’’ ищет автора вирального контента
Привет! Ищем автора короткого вирального контента на Трибуну. Задача нашей редакции – развлекать любителей разных видов спорта. В основном мы работаем с футболом, но ваше увлечение фигурным катанием, ММА или хобби-хорсингом будет только плюсом.
Что требуется:
– умение находить необычные истории, которые заставляют кликать и оставлять комментарии;
– умение запаковать контент: написать броский заголовок, сделать фотоколлаж;
– грамотность;
– дисциплина;
– знание иностранных языков будет плюсом при поиске контента.
Работа удаленная, по графику из расчета: 4-5 смен в неделю по 8 часов. Можно совмещать с учебой или другой работой, в том числе на Спортсе’’. Опыт вторичен – с радостью примем новичков, готовых учиться.
Чтобы откликнуться, пишите на . В письме укажите тему – «Автор вирального контента». Вкратце расскажите о себе: чем увлекаетесь, за какими видами спорта следите и какие медиа читаете. В ответном письме мы пришлем небольшое тестовое задание.
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- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
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