Вакансия
0

🚨Спортс’’ ищет автора вирального контента

Привет! Ищем автора короткого вирального контента на Трибуну. Задача нашей редакции – развлекать любителей разных видов спорта. В основном мы работаем с футболом, но ваше увлечение фигурным катанием, ММА или хобби-хорсингом будет только плюсом.

 Что требуется:

– умение находить необычные истории, которые заставляют кликать и оставлять комментарии;

– умение запаковать контент: написать броский заголовок, сделать фотоколлаж;

– грамотность;

– дисциплина;

– знание иностранных языков будет плюсом при поиске контента.

Работа удаленная, по графику из расчета: 4-5 смен в неделю по 8 часов. Можно совмещать с учебой или другой работой, в том числе на Спортсе’’. Опыт вторичен – с радостью примем новичков, готовых учиться.

Чтобы откликнуться, пишите на . В письме укажите тему – «Автор вирального контента». Вкратце расскажите о себе: чем увлекаетесь, за какими видами спорта следите и какие медиа читаете. В ответном письме мы пришлем небольшое тестовое задание.

Опубликовано: Евгений Васильев
logoРабота в Спортсе''
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игроки «Реала» недовольны недостаточными усилиями Мбаппе в обороне. Тренеры тоже хотят от Килиана большей вовлеченности (Relevo)
2025 минут назад
«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА
326 минут назад
Соперники «Барсы» 99 раз попали в офсайд в этом сезоне – лучший результат в топ-5 лиг
1345 минут назад
КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак»
3456 минут назад
Каманцев о судействе в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Сухой мог отработать лучше, опытный арбитр показал бы желтую раньше. Такие матчи – вершина для наших судей, Алексей заслужил назначение стабильной работой»
14сегодня, 08:28
«Пляжный мяч Винисиусу!» Фанаты «Барсы» и «Атлетико» насмехались над вингером «Реала», не выигравшим «Золотой мяч», во время матчей Ла Лиги
42сегодня, 08:21
Бельерин об ультраправых: «Мальчики и юноши ищут себя, а им говорят, что женщины менее ценны, что надо отказаться от друзей и отжиматься, чтобы разбогатеть. Что за ерунда?»
53сегодня, 08:12
Кордоба, Мостовой, Бакаев, Мусаев и Лончар – претенденты на приз Winline игроку октября в РПЛ
16сегодня, 08:10
Энцо Мареска: «У «Челси» один из лучших составов в АПЛ, но одного таланта недостаточно. От нас требуется больше, но мы движемся в верном направлении»
17сегодня, 07:25
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Вы – тренер
1сегодня, 07:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров – 27
4 минуты назад
«Россия не нужна в Азиатской конфедерации. Сборную пустят обратно в Европу, надеюсь». Защитник «Рубина» Ашурматов о переходе в Азию
215 минут назад
«Надеюсь, что действия Евгеньева – следствие его невысокого уровня, а не что-то другое». Радимов об ошибках защитника «Крыльев» в матче с «Акроном»
116 минут назад
Игроки «ПСЖ» и «Ланса» повздорили в перерыве матча Лиги 1. Кампуш поучаствовал в конфликте и велел некоторым игрокам «заткнуться и уйти» – советника парижан не накажут
30 минут назад
Фергюсон ушел с поста директора своей фирмы, ее активы и вложения оцениваются в 24,3 млн фунтов. Компании принадлежит коллекция музейных экспонатов, связанных со спортом
542 минуты назад
Хесус Медина: «В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Надо идти от игры к игре, исправлять ошибки и побеждать»
11сегодня, 08:23
Каннаваро может возглавить «Депортиво»
1сегодня, 08:13
Первая лига. «Урал» примет «Родину»
10сегодня, 08:06
Дзюба об игре со «Спартаком»: «Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, стараюсь такими матчами наслаждаться» 
6сегодня, 07:56
Тренер юношеской сборной России о допуске к отбору Евро: «Надеемся на лучшее и готовимся к этому. В матчах с Китаем получили огромный опыт» 
1сегодня, 07:39