Жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Краснодар», «Сочи» и «Урал» узнают соперников по плей-офф
Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
В первой корзине окажутся команды, которые заняли третьи места по итогам группового раунда Пути РПЛ. Победителей шестого раунда Пути регионов поместят во вторую корзину.
Дома сыграют победители шестого раунда Пути регионов.
Первая корзина: «Краснодар», «Динамо» Махачкала, «Химки», «Акрон»;
Вторая корзина: «Шинник», «Тюмень», «Урал», «Сочи».
Жеребьевка начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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