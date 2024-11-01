Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном» после травмы бедра

Артем Дзюба провел первую тренировку в общей группе «Акрона» после травмы.

Нападающий получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче 12‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:5). Он не выходил на поле с 18 октября.

Команда Заура Тедеева продолжает подготовку к матчу 14‑го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Игра пройдет 3 ноября в Тольятти.

Сейчас «Акрон », набравший 13 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Со статистикой 36-летнего Дзюбы можно ознакомиться здесь .