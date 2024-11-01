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Хайкин хочет получить норвежское гражданство: «У меня невеста из Норвегии, планирую здесь жить. Люблю эту страну»

Никита Хайкин выразил желание получить норвежское гражданство.

Вратарь выступает за норвежский «Буде-Глимт» с 2019 года.

«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста из Норвегии, и я планирую здесь жить.

Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», – сказал Никита Хайкин в интервью Avisa Nordland.

Утверждается, что у Хайкина имеются паспорта России, Великобритании и Израиля.

Голкипер ранее вызывался в сборную России, но не провел за национальную команду ни одного матча.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NRK
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Норвегия
logoБуде-Глимт
logoНикита Хайкин
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