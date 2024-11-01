Хайкин хочет получить норвежское гражданство: «У меня невеста из Норвегии, планирую здесь жить. Люблю эту страну»
Никита Хайкин выразил желание получить норвежское гражданство.
Вратарь выступает за норвежский «Буде-Глимт» с 2019 года.
«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста из Норвегии, и я планирую здесь жить.
Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», – сказал Никита Хайкин в интервью Avisa Nordland.
Утверждается, что у Хайкина имеются паспорта России, Великобритании и Израиля.
Голкипер ранее вызывался в сборную России, но не провел за национальную команду ни одного матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NRK
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