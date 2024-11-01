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Александр Дюков: «Футбол доминирует, растут доли и рейтинги трансляций. Никто из членов Исполкома РФС не видит снижения интереса»

Александр Дюков отреагировал на опрос ВЦИОМ относительно интереса россиян к футболу.

Согласно проведенному опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России мы рассмотрели на заседании Исполкома РФС. Никто из членов Исполкома не видит снижения интереса к футболу. Этот опрос требует тщательного анализа с нашей стороны.

Как вы знаете, в любом опросе важна методика, по которой он проводится. Результаты зависят как от вопросов и их формулировок, так и от того, кого опрашивают.

Думаю, по методике у нас будут вопросы, поскольку последний опрос проводился в 2017 году, но после этого ВЦИОМ поменял методику. В результате этих изменений уже в 2017 году ВЦИОМ, неожиданно, получил снижение показателей интереса к футболу в три раза относительно 2005 года.

Если посмотреть на данные, которые находятся у нас в распоряжении, мы увидим рост интереса к футболу.

Число занимающихся футболом постоянно растет, как и количество соревнований. Также растут доли и рейтинги трансляций, охват футбольных матчей. Если говорить о просмотрах, то футбол доминирует. Мы видим и рост посещаемости: сравните картинки 2005 и 2024 года.

И главное – лига и клубы видят большой интерес партнеров и спонсоров, что позволяет им увеличить доходы. Спонсоры не стали бы вкладывать деньги в тот вид спорта, который не интересен гражданам.

Безусловно, нам приходится конкурировать с другими видами спорта, видами развлечений и досуга.

Они тоже не стоят на месте, активно развиваются. Но несмотря на это, футбол сохраняет и укрепляет свои лидирующие позиции», – сказал президент РФС Александр Дюков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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