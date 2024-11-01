Хавбек «Атырау» Нганду-Каямба о драке в лиге Казахстана: «Тренер «Астаны» ударил меня без причины – это убивает имидж прекрасной страны. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше, но карма своего не упустит»

Хавбек «Атырау» Жоэль Нганду-Каямба прокомментировал драку в матче с «Астаной».

Команды встречались в Алматы 30 октября в рамках перенесенного матча 17-го тура казахстанской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Астаны» со счетом 3:2, а победный мяч с пенальти был забит на 101-й минуте – это сделал Бранимир Калаица.

После матча в сети появилось видео, на котором видно, как тренер «Астаны» Григорий Бабаян шлепнул Жоэля Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, в результате чего в происходящее пришлось вмешаться охране.

«Снова дежавю. Я хотел бы увидеть реакцию от Казахстанской федерации футбола после того, как главный тренер «Астаны» ударил меня без причины. Мы играем в футбол, а не в бокс. Не могу поверить, что главный тренер такого клуба, как «Астана », ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной страны.

Когда выступаешь на таком уровне, ты должен иметь характер и контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того, что было. Но не волнуйтесь, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит», – написал Нганду-Каямба в соцсетях.

Дракой закончился матч лиги Казахстана: тренер «Астаны» шлепнул Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Местная ЭСК поддержала все 7 спорных решений арбитра, глава судейства покинул пост после игры