  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дракой закончился матч лиги Казахстана: тренер «Астаны» шлепнул Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Местная ЭСК поддержала все 7 спорных решений арбитра, глава судейства покинул пост после игры
Видео
4

Дракой закончился матч лиги Казахстана: тренер «Астаны» шлепнул Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Местная ЭСК поддержала все 7 спорных решений арбитра, глава судейства покинул пост после игры

Игра между «Астаной» и «Атырау» закончилась массовой потасовкой.

Команды встречались в Алматы 30 октября в рамках перенесенного матча 17-го тура казахстанской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Астаны» со счетом 3:2, а победный мяч с пенальти был забит на 101-й минуте – это сделал Бранимир Калаица.

После матча в сети появилось видео, на котором видно, как тренер «Астаны» Григорий Бабаян шлепнул Жоэля Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, в результате чего в происходящее пришлось вмешаться охране.

Как передает Tengri Sport, игра вызвала споры среди фанатов обеих команд. Болельщики «Астаны» утверждают, что судья Рустам Омаров неправомерно отменил гол в ворота «Атырау» в начале второго тайма. Фанаты «Атырау» считают, что арбитр неправомерно назначил два пенальти в ворота их команды.

Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола оценила 7 спорных эпизодов матча и решила, что Омаров и судьи ВАР приняли верные решения в каждом из них. Среди эпизодов разбирали отмену гола «Астаны» на 48-й минуте, неназначенный пенальти в пользу «Астаны» на 63-й, назначенный 11-метровый в ворота «Атырау» на 83-й, назначенный с помощью ВАР пенальти в пользу «Астаны» на 99-й и количество добавленного времени ко второму тайму.

По сообщениям Meta-ratings.kz, после матча свой пост покинул директор департамента судейства Александр Перемитин, вместо которого временно будет работать Елеш Кусаинов.

До завершения чемпионата «Астане» осталось провести матчи с «Тоболом» (6-е место) в гостях и «Жетысу» (10-е) дома. «Кайрат» сыграет с «Ордабасы» (3-е) на своем поле и закончит турнир выездным матчем с «Атырау» (7-е). Чемпионат Казахстана завершится 10 ноября.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tengri Sport
происшествия
logoвысшая лига Казахстан
logoАтырау
Федерация футбола Казахстана
logoАстана
Рустам Омаров
Бранимир Калаица
logoЖоэль Нганду-Каямба
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода»
33сегодня, 21:46
«Ман Сити» хочет скорее продлить контракт с Родри, чтобы помешать интересу топ-клубов. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересуются обладателем «Золотого мяча» (Cadena SER)
17сегодня, 21:45
Лионель Месси: «Я изменил стиль игры в соответствии с возрастом – переосмысливаю себя, адаптируюсь в новой лиге. Мне было комфортно с самого начала»
17сегодня, 21:38
Рафинья про слухи о своей продаже летом: «Чувствуешь себя товаром, с нами делают что хотят. Я хотел доказать, что в «Барсе» зря не верили в меня»
5сегодня, 21:29
Ван Нистелрой о реакции тен Хага на увольнение: «Эрик расстроился – он действительно любит «МЮ» и переживает за него. Но он гордится двумя выигранными трофеями»
15сегодня, 21:29
«Черданцев все правильно сказал. Джорджио задело, что Карпин вел себя как с футболистами в раздевалке. Можно было сделать один на один, но это давняя история». Генич о конфликте
26сегодня, 21:11
Мбаппе хотел приобрести долю в «Монако», но из-за высокой цены выбрал «Кан». «ПСЖ» купил Килиана у монегасков за 180 млн евро в 2017-м
6сегодня, 20:48
Дрогба считает, что Анри заслуживал «Золотой мяч»: «Он должен был получить его раз десять, наверно. Тьерри был хорош в АПЛ и в сборной. В ЛЧ он выигрывал матчи в одиночку»
64сегодня, 20:30
В «Реале» рассчитывают на Гюлера, 19-летнего хавбека не беспокоит игровое время. Арда нанял личного повара, тренера и физиотерапевта, Вальверде и Браим помогают ему учить испанский
16сегодня, 20:25
Черданцев о Барко: «Не верю в футболиста, который до 25 не заиграл ни в какой Европе. Значит, есть какая-то червоточина. Если бы было 20-21, можно было говорить»
56сегодня, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 1-й раунд. «Атлетико» прошел «Вик», «Бетис» забил 6 голов «Хеворе», матч «Сосьедада» Захаряна перенесен
220 минут назад
Хавбек «Атырау» Нганду-Каямба о драке в лиге Казахстана: «Тренер «Астаны» ударил меня без причины – это убивает имидж прекрасной страны. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше, но карма своего не упустит»
5сегодня, 21:49Видео
Тренер «Астаны» назвал «беспределом» судейство выигранного матча с «Атырау», закончившегося дракой: «Это просто убийство»
4сегодня, 21:46Видео
Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Торино», «Лацио» забил 5 голов «Комо», «Фиорентина» победила «Дженоа»
121сегодня, 21:45
Мостовой про ЦСКА – «Спартак»: «Уместна ничья или победа в один мяч. Команды в равном положении – очень сложно сказать, кто выиграет»
6сегодня, 21:07
Экс-директор «Спартака» Чистяков: «В селекционном отделе висели портреты игроков, которых клуб мог подписать – или так думал. Я сказал: «Давайте уберем». Ну что на них смотреть?»
4сегодня, 20:59
Воспитанник «Валенсии» Хосе Кастильехо погиб в результате наводнения
6сегодня, 20:50
«Ростов» допустил ошибку, избавившись от Песьякова. В такой ситуации он оказался бы нужным человеком». Экс-защитник ростовчан Логашов о команде
6сегодня, 20:39
Черданцев о «Зените»: «Команда в кризисе, необходима зимняя пауза. «Краснодар» бы стал чемпионом, если бы РПЛ проводилась по старой формуле»
11сегодня, 20:24
Нигматуллин не пойдет тренировать «Спортинг» с Юраном и Мостовым: «Предпочитаю трезво смотреть на вещи, а не фантазировать. Туда берут с серьезным послужным списком»
8сегодня, 20:18