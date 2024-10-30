Рафинья о разгромах «Баварии» и «Реала»: «Самая важная неделя впереди, но эту я запомню на всю жизнь. Всегда хотел играть в «Барсе» – видел, как великие бразильцы добиваются успеха здесь»

Рафинья Диас высказался о крупных победах «Барсы» над «Баварией» и «Реалом».

«Барселона » на прошлой неделе дома разгромила «Баварию» в Лиге чемпионов (4:1) и крупно обыграла «Реал » (4:0) на выезде в Ла Лиге . Рафинья забил 3 гола мюнхенцам и сделал 1+1 против «сливочных».

«Самая важная неделя еще впереди. Но это правда, что я запомню эти дни навсегда, на всю свою жизнь.

«Барса» всегда была моим приоритетом, потому что в детстве я видел, как великие бразильцы добиваются успеха с клубом. У меня всегда была особая привязанность к этому клубу. У меня всегда была цель носить эту футболку.

Деку сказал мне, что «Барса» хочет подписать меня, хотя есть проблема с финансовым фэйр-плей, но я хотел играть здесь», – сказал бразильский полузащитник каталонцев в интервью LoSimpleNoVale.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» в 2022 году за 58 млн евро.