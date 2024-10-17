Месси о ЧМ-2026: «Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо. Это важнее для меня, чем то, попаду ли я на турнир или нет. Не люблю торопить события»

Лионель Месси не исключает, что сыграет на ЧМ-2026.

«Я люблю играть в футбол. Недавно я был на переполненном «Монументале», где скандировали мое имя и имена моих партнеров.

Я пережил трудные времена вместе со сборной и признателен за то, что происходит сейчас. Я пользуюсь этим, потому что время уходит.

Я не забегаю вперед. Я стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время – увидим, не люблю торопить события.

Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо, быть счастливым. Это важнее для меня, чем то, попаду ли я на турнир или нет», – сказал капитан сборной Аргентины .