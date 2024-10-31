Тебас о Ла Лиге: «Мы выше Италии, Франции и Германии и конкурируем с АПЛ. Наши клубы выигрывают 60% международных титулов»
Хавьер Тебас сравнил Ла Лигу с остальными чемпионатами.
«Игроки влияют, но главная заслуга принадлежит клубам. Мы выигрываем 60% международных титулов.
Нам нужно конкурировать с Премьер-лигой, и мы можем гордиться тем, что мы выше Италии, Франции и Германии», – сказал президент Ла Лиги.
Тебас о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Клуб не проявил благородства, отношение меня не удивило. Они получили две награды, позиция непонятна»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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