Тебас о Ла Лиге: «Мы выше Италии, Франции и Германии и конкурируем с АПЛ. Наши клубы выигрывают 60% международных титулов»

Хавьер Тебас сравнил Ла Лигу с остальными чемпионатами.

«Игроки влияют, но главная заслуга принадлежит клубам. Мы выигрываем 60% международных титулов.

Нам нужно конкурировать с Премьер-лигой, и мы можем гордиться тем, что мы выше Италии, Франции и Германии», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Клуб не проявил благородства, отношение меня не удивило. Они получили две награды, позиция непонятна»