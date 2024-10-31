Виктор Онопко: «Каждый миг в сборной на пользу мальчишке, чтобы наркоманом не стал. Курс государства на оздоровление нации дает результаты. У нас пропагандируется рождаемость»

Виктор Онопко похвалил инициативы государства по воспитанию молодежи.

10 октября сборная России провела открытую тренировку.

«Национальная команда – пример для народа. Каждый миг в сборной идет на пользу и футболистам, и каждому мальчишке. Чтобы тот не стал, условно, наркоманом. Хоть сейчас стало лучше, потому что курс государства на оздоровление нации дает свои результаты.

У нас пропагандируется рождаемость, то, что в семье должны быть мама и папа. Еще бы я ввел в школьную программу изучение религии. В Испании такое есть, у нас бы тоже пригодилось. В Советском Союзе были уроки военной подготовки, что тоже важно.

Так же и те сборы перед матчем с Вьетнамом, – они пошли именно на пользу. Я сейчас живу в Ростове, но когда гуляю в Москве, все подходят и спрашивают меня про сборную. Наши болельщики и простые люди интересуются футболом», – сказал тренер сборной России и «Ростова».