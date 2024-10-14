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Медведев об интересе россиян к футболу: «Исследование ВЦИОМ кажется подозрительным – ожидаем появление незаказных опросов, которые покажут другие результаты»

Александр Медведев прокомментировал опрос ВЦИОМ об отношении россиян к футболу.

Согласно информации ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Хочу обратить внимание на то, что исследование ВЦИОМ мне кажется подозрительным.

Не буду его комментировать, но мы ожидаем, что скоро могут появиться незаказные опросы общественного мнения, которые покажут совершенно другие результаты.

Пройдет немного времени и, надеюсь, мы сможем эту часть с ВЦИОМ обсудить. Тональность может быть совершенно другой.

Не знаю, каким образом они проводили опрос – телефонным методом или у бабушек у метро.

Было бы корректно ВЦИОМ опубликовать список вопросов, потому что от вопроса очень много зависит.

Есть такое понятие представительская выборка, которая тоже может быть разной по размеру. Не буду критиковать коллег из ВЦИОМ, потому что это авторитетная организация.

Хотя почему 2005 год был выбран в качестве отправной точки.

Надо было тогда сравнивать с 2008 годом, когда выиграли медали на чемпионате Европы», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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