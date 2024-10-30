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«Барселона» и Фермин продлят контракт до 2029 года. Объявят на этой неделе

Фермин Лопес продлит контракт с «Барселоной».

По информации Relevo, на этой неделе каталонский клуб объявит о подписании нового соглашения с 21-летним полузащитником. Оно будет рассчитано до 2029 года. Ожидается, что футболист подпишет договор в четверг. 

Ранее сообщалось, что «блауграна» намерена повысить сумму отступных до миллиарда евро вместо нынешних 400 миллионов.

В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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