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Вадим Евсеев: «Сейчас все звезды – в Медиалиге, там морды бьют»

Вадим Евсеев высказался о наличии звезд в российском футболе.

– Можете назвать кого-то звездой в нашем футболе? Хотя бы две-три фамилии?

– Что вы подразумеваете под словом «звезда»?

– Игроки, за которыми бегают журналисты, у которых берут автографы, которые забивают много голов…

– Вот Медиалига есть, там кто-то сказал пару слов, морду набили, и все бегают друг за другом. Вы, журналисты, так работаете: чем хуже событие, тем выше рейтинг ваших материалов. Звезда… В моем понимании нет слова «Звезда», есть – «Хороший футболист». Вот Федоров Черенков – звезда. Сейчас про него фильм сняли, идите и смотрите. Это реальная звезда, мне посчастливилось с ним на поле выходить, когда я был молодой.

– Его игра впечатляла, человеческие качества?

– Все вместе. Я в восьмидесятые смотрел футбол, еще маленький – тогда много было звезд. Сейчас все по-другому.

– В общем, в России звезд нет.

– Вы, журналисты, Пиняева подняли в свое время. «Он будет играть за «Манчестер Юнайтед»! Пиняев выходит на замену в «Локомотиве». Качества есть – надо их поддерживать, развивать. Год, два, три… Двигаться вперед.

– Артем Дзюба?

– А что Дзюба? Он уже заканчивает. На чемпионате мира 2018 года играл хорошо, потом тоже, забивал много – никто у него этого не отберет. Просто всему свое время. Как в нашей Второй лиге играют, Дзюба еще лет пять играть будет, – сказал главный тренер «Ленинградца».

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Кокорин, Смолов, Дзюба и еще 7 звезд, которые не хотят в Медиалигу

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoВадим Евсеев
logoФедор Черенков
logoСергей Пиняев
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
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