Мотта о 4:4 с «Интером»: «Ювентус» дважды пропустил с пенальти, но оставался в игре. Обе команды испытывают проблемы в обороне. Это был открытый и равный матч»

Тиаго Мотта поделился мыслями после ничьей «Ювентуса» в матче с «Интером» (4:4).

– Мы пропустили два пенальти в сложных ситуациях, но продолжали оставаться в игре. Естественно, после четвертого гола стало сложнее, так как «Интер» играл хорошо и имел шансы закончить игру, но не воспользовался ими. Нам нужно проанализировать этот матч, он был полон взлетов и падений, но в таких играх нужно быть на максимуме все 94 минуты, а не допускать этих колебаний.

Нам есть куда расти во многих аспектах, каждый матч отличается. Сегодня мы испытывали трудности в обороне, помимо того, что играли против сильной атакующей команды с высоким уровнем мастерства, мы все равно испытывали трудности как индивидуально, так и коллективно, позволяя создавать так много моментов.

С другой стороны, мы тоже создали много моментов, так что это был открытый и очень равный футбольный матч.

– Сильная сторона «Интера» – левый фланг с Алессандро Бастони и Федерико Димарко, как вы справились с этим?

– У нас на этом фланге тоже есть игроки в хорошей форме: Андреа Камбьязо, который подключается из глубины, Франсишку Консейсау, которого непросто остановить, когда он идет на тебя с такой скоростью и техникой. Уэстон Маккенни также обладает этим качеством – врываться в нужные моменты в свободные зоны.

«Интер» хорошо атакует, но испытывает проблемы в обороне, и мы сегодня делали примерно то же самое, создавая им проблемы, – сказал главный тренер «Ювентуса » в интервью Sky Sport Italia.