4:4 «Интера» с «Юве» – комплимент для всех. Быстрые мысли Клещенка о безумии

Кто бы ни жаловался.

После матча, который таким точно не ждал, Симоне Индзаги пожаловался на скудость ротации и плохую реализацию. А Тиаго Мотта, у которого пять травмированных и самых молодой состав в матчах с «Юве» за последние 30 лет, сосредоточился на позитиве.

О чем-то это, наверное, говорит – но точно не о происходившем в матче – равном. Соперники не уступили друг другу ни в уме, ни в безбашенности.

«Интер» здорово подготовился к прессингу «Юве»

Мотта выкатил стандартную зонную 4-2-3-1 (по ситуации – 4-1-4-1) со средним прессингом и крепко запертыми коридорами продвижения через центр, но с важной настройкой: в верхней тройке всегда находился Николо Фаджоли – по сезону это большая редкость. Ниже играл Уэстон Маккенни.

Мотивация приема очевидна. Фаджоли не слишком вынослив, проседает физически и часто путается при переходе от зоны к персоналкам и обратно. Учитывая карусель, которую «Интер» задает перемещениями в центре, держать его внизу было нельзя – по сути, Мотта вывел из активной работы без мяча полузащитника, который постоянно теряет игрока. Кроме того, избавил от лишнего бега художника, у которого слабые легкие и ценные ноги.

Ход кое-что говорит о намерениях Мотты: миланская середина пугала его больше, чем недостаточная активность в прессинге.

Как обычно, «Юве» переходил на персональный прессинг, когда соперник пасовал на край или назад. Но «Интер» не избегал таких моментов, а искал их. Если владение было на его половине, Индзаги создавал численное преимущество в зоне розыгрыше: а) подключал Яна Зоммера, который вытягивал на себя; б) загонял вниз еще одного игрока (любого, даже Лаутаро) – так как Мотта придерживал одного полузащитника на подстраховке, у миланцев появлялся лишний в розыгрыше. Давление теряло смысл.

Если мяч оказывался на чужой половине, «Интер» умело пользовался границами в зонах ответственности – двигался так, чтобы создать путаницу при передаче игрока. Единственный гол, забитый с игры (остальные три – с пенальти и углового), миланцы организовали именно так.

В начале розыгрыша Мхитарян держался сразу за первой линией. Она играла зонно – его позиция не требовала отдельной реакции.

Позднее поднялся, но не настолько, чтобы Маккенни сразу отреагировал.

Американец, в отличие от Мануэля Локателли, с опозданием выдернулся на своего игрока: Генрих Мхитарян продвинулся и простой стенкой расшиб оборону.

Первый гол, хоть и забитый с нелепого (но бесспорного) пенальти, тоже вышел из манипуляции персональным прессингом Мотты.

«Интер» перевел на край, где загодя подготовил удобное преимущество (Фаджоли не успевал за перемещением Николо Бареллы).

Бенжамен Павар отыграл на Дензела Думфриса и рванул вперед. Туринский край фактически рухнул именно в этот момент.

Барелла получил секундную фору; давать ее игроку его класса и паса – преступление. Хуан Кабаль, который великолепно защищает пространство, вынужденно играл по ложной цели, а за спины отвечал профильный форвард Тимоти Веа.

Когда миланцы забросили ему за шиворот, он опоздал.

«Интер» тоже здорово перекрыл центр. Но оказался в безвыигрышной ситуации на сильном краю

Миланцы начали с привычной 5-3-2 без мяча, в которой подготовили клетку для Локателли. Когда он предлагался под первый пас, его всегда окружали с двух сторон.

Если он все же получал пас или опускался ниже, чтобы подготовить атаку из первой линии, тройка становилась стеной на внутренних коридорах – перекрывала линии передач между ним и Фаджоли-Маккенни.

Этим приемом Индзаги обессмыслил экономный режим, организованный для Фаджоли – он совершил всего 19 касаний за 62 мяча. Возможно, его личный антирекорд, учитывая постоянную тягу к мячу.

Решить проблему могли бы привычные заходы в центр Андреа Камбьязо, но «Юве» отказался от них. Игрок непривычно строго держался правого края. Из-за этого туринцы потеряли часть обычных продвигающих суперспособностей в центре, но ход оправдал себя.

Мотта не только лишил свободы главную творческую зону «Интера» (Андреа Бастони – Федерико Димарко), но и вообще обезвредил их. Взрывной Франсишку Консейсау наказывал защитника за каждое необдуманное подключение и так измучил, что на атаку оставалось сил меньше обычного. Камбьязо подавил Димарко, воспользовавшись превосходством в силе и скорости.

Мотта взломал соперника новой ролью Кабаля

Через несколько минут после старта игры камеры выхватили эпизод на бровке: Мотта активно показывал Кабалю какое-то движение. Что именно он сказал, неясно. Но есть вероятность, что попросил чаще смещаться в центр при владении – то есть прибег к приему, который обычно использует Камбьязо, но в неожиданной для соперника зоне.

По крайней мере именно после этого момента Кабаль начал смелее открываться в фазе владения – глубоко на полуфланге, почти в середине. Так Мотта отреагировал на перекрытый центр, и ход сработал. Первый гол «Юве» забил, когда Кабаль оказался там, где соперник его не ждал.

Здесь же еще один ход Мотты: в фазе владения Маккенни и Фаджоли менялись друг с другом, и американец создавал пространство для Душана Влаховича – взаимно разрывали дистанцию, уводя защитников друг от друга.

Был момент, когда «Интер» мог разгромить «Юве». Но подстроился к ситуации

Худший (и на самом деле единственный плохой) отрезок «Ювентуса» – четверть часа после четвертого гола (4:2), который Думфрис затолкал на 53-й минуте. «Интер» реально мог дотащить до разгрома. Никаких тактических приемов за этим не стояло – лишь особая фаза психологического превосходства на удачной волне; туринцы чуть поплыли, миланцы полетели.

Мотта отреагировал перестройкой: убрал Фаджоли и перевел в центр Камбьязо, вернув контроль над игрой (если в этом матче вообще уместно говорить о контроле).

Но на спасение повлияли эпизоды, а не тактические приемы. Это подчеркнул и Индзаги: «У них не было никаких моментов, но Камбьязо слишком хорошо распорядился мячом в одной ситуации».

У Андреа есть удивительная способность: всегда располагает корпус так, чтобы видеть нескольких партнеров и мгновенно отыграть в пас. Через несколько минут, когда «Юве» попал в тяжелую ситуацию на краю – трое против четверых, – причем прижатые линией, он сочинил голевую атаку, в касание отрезав давление.

Когда «Юве» забивал четвертый, миланцев, кажется, свалил приступ паники после очередного наскока Консейсау – сыграли слишком узко в штрафной, оставив Кенана Йылдыза одного.

***

Кто бы ни жаловался после матча, результат комплиментарен для всех.

«Интер» четырежды забил команде, которая за восемь туров пропустила всего однажды. А «Юве» уже через два месяца после того, как начал сезон с новым тренером и новой командой, достиг уровня, когда почти все проблемы ему доставляют не гранды, а Данило и Дуглас Луис.

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Аномальные 4:4 «Интера» с «Ювентусом» – кто мог в такое поверить?

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press