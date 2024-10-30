Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Плохая игра, шокирующие результаты, ужасное положение. Эрик настоял на покупке Антони и Каземиро – худших трансферах клуба, сделанных в панике»
В понедельник «МЮ» объявил об уходе тен Хага с поста главного тренера.
«Игра в этом сезоне была действительно плохой, результаты шокировали, положение в таблице ужасно. Безусловно, его наследие – два трофея за два сезона, несмотря на очень трудный период. Если честно, подбор игроков был ужасен на протяжении десяти лет, и он [тен Хаг] сам стал жертвой этой ситуации.
Думаю, он настоял на двух худших трансферах, которые когда-либо совершал «Манчестер Юнайтед» – на подписании Каземиро и Антони. Их купили за 140 или 150 миллионов фунтов в панике после поражений от «Брентфорда» и «Брайтона». Надеюсь, что я ошибаюсь, и Каземиро сможет здорово помогать клубу еще 4-5 лет, и надеюсь, что Антони покажет себя. Но именно из-за этих подписаний «Юнайтед» был вынужден вернуться на трансферный рынок и подписать Угарте и других игроков.
Это стало результатом плохого управления тех, кто стоял выше Эрика тен Хага. Они должны были сказать решительное «нет», когда эти два игрока стали доступны по таким ценам и с такими зарплатами», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте It’s Called Soccer.
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