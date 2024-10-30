Экс-защитник «МЮ» Берг об отставке тен Хага: «Смена тренера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Летом было бы время на подготовку, как в «Ливерпуле», а сейчас лучшие уже заняты»

Хеннинг Берг заявил, что «МЮ» стоило менять тренера летом, а не посреди сезона.

В понедельник «МЮ» объявил об увольнении Эрика тен Хага .

«Смена тренера или менеджера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Если бы они сделали это летом, у нового тренера было бы время внедрить свой стиль, как это сделал «Ливерпуль». У них было время на перестройку, на работу, на подготовку игроков к началу сезона. Сейчас все гораздо сложнее.

Все тренеры, которые были в «Юнайтед», хорошие специалисты, все добивались успеха в других местах, но не смогли добиться успеха в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе. Лучшие тренеры уже заняты. Тухель только что возглавил сборную Англии. Где сейчас взять тренера, о котором можно сказать, что это «проверенный победитель», который имеет достаточно опыта, чтобы поднять «Юнайтед» с нынешнего уровня на вершину – это одна из самых сложных задач, я уверен.

Тен Хаг пытался воспроизвести то, что делал в «Аяксе», но, думаю, он столкнулся с очень большими трудностями при попытке играть таким образом с теми игроками и той командой, что у него была в Премьер-лиге. Не думаю, что у них был должный уровень или качество для этого», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » на Radio 5 Live.