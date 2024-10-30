Тен Хаг думал об уходе из «МЮ» летом из-за критики и слухов о переговорах с другими тренерами (De Telegraaf)

Эрик тен Хаг думал об уходе из «МЮ» летом.

В понедельник нидерландец был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда занимает 14-е место в таблице АПЛ , в последнем матче под руководством тен Хага «МЮ» уступил «Вест Хэму» (1:2).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на De Telegraaf, тен Хаг рассматривал возможность покинуть «Манчестер Юнайтед » в конце прошлого сезона. Причиной сомнений тен Хага стала активная критика его работы, а также слухи о переговорах руководства «МЮ» с другими потенциальными кандидатами на пост главного тренера.

Отмечается, что тен Хаг окончательно решил остаться в клубе лишь после отпуска на Ибице. В итоге летом «МЮ» договорился о продлении контракта с тренером до 2026 года.

Оправданий больше не нашли, список претензий стал неприличным. Как и почему «МЮ» уволил Тен Хага: все инсайды