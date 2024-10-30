«МЮ» просил экспертов не хвалить Санчо во время аренды в «Боруссию», чтобы не портить имидж клуба (ESPN)

«МЮ» просил экспертов не хвалить Джейдона Санчо во время его аренды в «Боруссии».

По информации ESPN, во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0) представители «Манчестер Юнайтед » отправили сообщения некоторым известным экспертам с просьбой перестать обсуждать вклад Санчо в игру «Боруссии », считая, что это вредит имиджу «МЮ».

Вингер провел в дортмундской «Боруссии» вторую половину сезона-2023/24, отметился 2 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги и вышел с командой в финал Лиги чемпионов. Минувшим летом Санчо перешел в «Челси ».