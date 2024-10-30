Клопп о работе в «Ред Булле»: «Это выдающееся достижение для меня. Не знаю, что мог сделать, чтобы все были счастливы. Я люблю все свои бывшие клубы»

Юрген Клопп отреагировал на критику из-за назначения в «Руд Булл».

Экс-тренер «Майнца , «Боруссии » и «Ливерпуля » стал главой футбольного направления компании. Он приступит к работе с 1 января.

Это решение вызвало критику, в том числе со стороны немецких болельщиков, считающих, что бывший тренер будет «работать на компанию, которая «злоупотребляет футболом в рекламных целях и искажает конкуренцию».

«Следует четко сказать, что я никогда не рассматривал историю «Руд Булла» столь критично.

Я, безусловно, не хотел никому наступать на ногу. И лично я люблю все свои бывшие клубы. Не знаю точно, что я мог сделать, чтобы все были счастливы.

Для меня было ясно, что я вообще ничего не собираюсь делать. И тогда всплыла тема с «Ред Буллом». Так что для меня это выдающееся достижение, я должен сказать честно» – отметил Клопп в подкасте Einfach mal Luppen Тони Крооса и его брата Феликса .

«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл» – те же, кто его боготворил