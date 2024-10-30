Роналду выбил телефон у болельщика на трибуне, промахнувшись с пенальти в Кубке короля Саудовской Аравии. Мяч после удара Криштиану попал мальчику в руку
Криштиану Роналду выбил телефон из рук болельщика, промахнувшись с пенальти.
Нападающий «Аль-Насра» не реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время матча с «Аль-Таавуном» (0:1) в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот – это первый незабитый 11-метровый Роналду в его нынешнем клубе после 19 успешных попыток. «Аль-Наср» вылетел из Кубка на стадии 1/8 финала.
После удара Криштиану с точки мяч попал в руку одному из зрителей на трибуне – юный болельщик попытался увернуться и выронил из рук телефон. Видео эпизода распространилось в соцсетях после матча.
Изображение: Daily Mail
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости