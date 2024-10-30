Роналду выбил телефон у болельщика на трибуне, промахнувшись с пенальти в Кубке короля Саудовской Аравии. Мяч после удара Криштиану попал мальчику в руку

Криштиану Роналду выбил телефон из рук болельщика, промахнувшись с пенальти.

Нападающий «Аль-Насра » не реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время матча с «Аль-Таавуном » (0:1) в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот – это первый незабитый 11-метровый Роналду в его нынешнем клубе после 19 успешных попыток. «Аль-Наср» вылетел из Кубка на стадии 1/8 финала.

После удара Криштиану с точки мяч попал в руку одному из зрителей на трибуне – юный болельщик попытался увернуться и выронил из рук телефон. Видео эпизода распространилось в соцсетях после матча.

Изображение: Daily Mail