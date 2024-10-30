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Моуринью пожаловался на предвзятое отношение судей в еврокубках: «На поле правила одинаковы для Месси и игроков-дебютантов. Это должно касаться и тренеров»

Жозе Моуринью пожаловался на несправедливое отношение со стороны УЕФА.

Португальский тренер посетовал на предвзятое судейство в еврокубках. В частности, он вспомнил финал Лиги Европы-2023, в котором «Рома» под его руководством уступила «Севилье» (1:1, пен. 1:4). 

После той игры Моуринью был дисквалифицирован на 4 матча еврокубков из-за конфликта с судьей Энтони Тэйлором. 

«У меня такое чувство, что в Европе у меня постоянно неприятности. Я проиграл финал таким образом, что до сих пор не могу смириться с этим, и с тех пор я чувствую [предвзятое отношение]. 

Я считаю, что это несправедливо в том смысле, что в футболе, когда ты должен быть наказан, ты отбываешь наказание, но после него все начинается с чистого листа. В моем случае тоже все должно было начаться с нуля, но этого не произошло. «Лилль» выбил нас из [квалификации] Лиги чемпионов, забив на 94-й минуте с пенальти, который видел только ВАР.

[В матче с «Манчестер Юнайтед»] я просто кричал, как и все на скамейке запасных и на стадионе: «Это пенальти, это пенальти!» – без каких-либо оскорблений, но все равно получил красную карточку. Я знаю, что в этой битве мне никогда не победить», – сказал главный тренер «Фенербахче». 

Моуринью также ответил на вопрос о том, должны ли судьи лучше относиться к нему, учитывая его богатый послужной список. 

«Нет, нет, я заслуживаю того, чтобы ко мне относились так же, как и ко всем остальным. На поле не имеет значения, Лионель Месси ты или игрок, который проводит свой первый матч. Правила одинаковы для Месси и для молодых игроков.

И тренеров это тоже должно касаться. Не имеет значения, кто ты – Карло Анчелотти или молодой тренер, только начинающий карьеру. Анчелотти должен вести себя так же, как должен вести себя молодой парень. Именно такое отношение я хочу видеть, но не вижу. 

Я не хочу особого отношения, я хочу честного отношения. Только и всего. Так что, если я делаю что-то не так, наказывайте и штрафуйте, но если я не делаю ничего плохого, оставьте меня в покое. После финала в Будапеште ситуация становится все сложнее», – добавил тренер.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoКарло Анчелотти
logoЖозе Моуринью
logoЛионель Месси
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
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