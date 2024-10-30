Моуринью пошутил, говоря о желании возглавить клуб-аутсайдер: «Никогда. Бороться за выживание – сложнее, чем играть за титулы. Это делают смелые парни»

Жозе Моуринью опроверг желание возглавить клуб-аутсайдер.

Португалец ранее сказал: «Лучший вариант – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Если через 2 года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов» .

«Я пошутил. Никогда не пойду в команду, борющуюся за выживание. Никогда не пойду.

Я на том этапе карьеры, когда можно быть счастливым все время, а сейчас, играя в еврокубках, расстраиваюсь.

Но я не собираюсь бороться за выживание. Это слишком сложно! Честно говоря, считаю, что это самое сложное.

Это сложнее, чем играть за титулы. Это, должно быть, очень сложно в эмоциональном плане, потому что это то, что меняет жизни.

Я думаю, что это делают смелые парни», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью .