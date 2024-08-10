«Барса» намерена продлить контракт с Фермином с повышением зарплаты и увеличением отступных до 1 млрд евро

«Барселона» хочет подписать новый контракт с Фермином Лопесом.

Полузащитник каталонского клуба забил 6 голов в 6 матчах за сборную Испании на Олимпиаде и выиграл золотую медаль.

Главный тренер «Барселоны» следил за выступление хавбека на олимпийском турнире. Специалист считает, что станет важной частью «Барсы» в новом сезоне.

Кроме того, руководство каталонцев обсудит с представителем футболиста улучшения условий договора игрока.

Идея клуба состоит в том, чтобы увеличить зарплату футболиста, а также срок контракта – сейчас договор рассчитан до 2027 года.

Сумма отступных может вырасти до миллиарда евро вместо нынешних 400 миллионов.