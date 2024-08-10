«Барса» намерена продлить контракт с Фермином с повышением зарплаты и увеличением отступных до 1 млрд евро
«Барселона» хочет подписать новый контракт с Фермином Лопесом.
Полузащитник каталонского клуба забил 6 голов в 6 матчах за сборную Испании на Олимпиаде и выиграл золотую медаль.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик следил за выступление хавбека на олимпийском турнире. Специалист считает, что Фермин станет важной частью «Барсы» в новом сезоне.
Кроме того, руководство каталонцев обсудит с представителем футболиста улучшения условий договора игрока.
Идея клуба состоит в том, чтобы увеличить зарплату футболиста, а также срок контракта – сейчас договор рассчитан до 2027 года.
Сумма отступных может вырасти до миллиарда евро вместо нынешних 400 миллионов.
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