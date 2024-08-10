«Барса» намерена продлить контракт с Фермином с повышением зарплаты и увеличением отступных до 1 млрд евро

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Олимпийский футбольный турнир деньги Фермин Лопес Футбол

«Барселона» хочет подписать новый контракт с Фермином Лопесом.

Полузащитник каталонского клуба забил 6 голов в 6 матчах за сборную Испании на Олимпиаде и выиграл золотую медаль.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик следил за выступление хавбека на олимпийском турнире. Специалист считает, что Фермин станет важной частью «Барсы» в новом сезоне.

Кроме того, руководство каталонцев обсудит с представителем футболиста улучшения условий договора игрока.

Идея клуба состоит в том, чтобы увеличить зарплату футболиста, а также срок контракта – сейчас договор рассчитан до 2027 года.

Сумма отступных может вырасти до миллиарда евро вместо нынешних 400 миллионов.

17 комментариев
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Полностью заслужил! Вы только представьте 18 голов забил, это для нападающего даже много
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+11
Главное чтобы травмы мимо него прошли
+11
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+9
Ответ SaH4r.
Полностью заслужил! Вы только представьте 18 голов забил, это для нападающего даже много
19 годов забил соланке, которого тоттенхэм купил за 55 млн фунтов)
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+5
Даже если 400 лямов за него дадут, завернут в праздничную обертку и с перевязанным бантов лично доставят покупателю. Смысл от таких отступных, хоть 10 лярдов пропишите, все равно будут договариваться на разумную сумму.
+5
-2
+3
Ещё бы и не продлить! Отлично 👍
+3
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+2
Ответ Александр Половинкин
Даже если 400 лямов за него дадут, завернут в праздничную обертку и с перевязанным бантов лично доставят покупателю. Смысл от таких отступных, хоть 10 лярдов пропишите, все равно будут договариваться на разумную сумму.
Барса научена горьким опытом Неймара, когда молча отвалили 222 млн и забрали. А был у него прописан миллиард, может, на 300 сторговались бы )
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Как будто за 400 млн за ним прям прибегут. Думаю и 200 нескоро увидим.
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В голове такие суммы не укладываются
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Главное чтобы Лопесу это было нужно.
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Лучший игрок мира прямо сейчас
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Гави лучший игрок Лиги Наций
Ямаль Лучший игрок ЧЕ
Фермин лучший игрок ОИ
Что за молодежку для сборной воспитала Барса
Пока Перес скупает африканцев по всему миру
+3
-3
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Пришло время попробовать Фермина на позицию форварда - должно быть больше пользы чем от Феррана:))
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