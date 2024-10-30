«Валенсия» попросила перенести матч Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за наводнения
«Валенсия» просит перенести матч Кубка Испании из-за стихийного бедствия.
На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете, несколько человек погибли.
В связи с этим «Валенсия» попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию перенести матч с «Парла Эскуэла», который запланирован на сегодняшний день.
Клуб планировал отправиться в Мадрид поездом в 10:30 утра по местному времени, но в связи с непредвиденными обстоятельствами решил обратиться к организаторам турнира с просьбой провести игру в другой день. Решение будет принято сегодня в первой половине дня.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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