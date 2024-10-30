Степашин на вопрос о «скромных» трансферах «Динамо»: «Разве Лунев – не усиление? Артур еще заиграет, надо немного подождать. У Маухуба просматриваются перспективы»
Сергей Степашин оценил трансферы московского «Динамо».
– Не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?
– Ну смотрите. А что, разве Лунев – не усиление?
– Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?
– Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью. Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле.
Что касается паренька из Марокко [Маухуба], то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова, – сказал член совета директоров московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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