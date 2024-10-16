Артур Гомес о «Динамо» в ЛЧ: «Мы могли бы пройти довольно далеко. Сначала нужно подумать об РПЛ – у нас есть все, чтобы добиться больших успехов в ближайшие годы»

Артур Гомес поразмышлял о том, чего бы «Динамо» добилось в Лиге чемпионов.

– Вопрос больше гипотетический, учитывая текущую ситуацию, но можно ли по уровню сравнить «Динамо» с тем же «Тоттенхемом»?

– Сложно сравнивать, не проводя очный матч. «Тоттенхэм » и «Айнтрахт » – большие команды в Европе, которые играют на самом высоком уровне, то есть в Лиге чемпионов . «Динамо », к сожалению, на сегодняшний день не может выступать в еврокубках... Но у нас тоже отличная команда, классный состав. Наш тренер Марцел Личка очень требователен на тренировках. Он также показывает нам видео, чтобы мы могли еще больше учиться.

– Как ты думаешь, на какую ступеньку в Лиге чемпионов могло бы подняться «Динамо» с Личкой?

– Мы могли бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать о российском чемпионате, потому что мы выступаем здесь. У «Динамо» есть все для того, чтобы добиться больших успехов в ближайшие несколько лет, – сказал полузащитник московского клуба.