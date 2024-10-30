«Насвай никогда не пробовал, это же куриный помет какой-то. Во Второй лиге были игроки из Азии, которые этим занимались». Экс-игрок «Амкара» Попов о смесях
Экс-игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов назвал насвай куриным пометом.
– Я никогда в жизни этого не пробовал. Это же куриный помет какой-то. Еще во Второй лиге у нас были футболисты из Азии, которые этим занимались. Но в Первой лиге и Премьер-Лиге, мне кажется, такое мало практикуется.
– Спрашивали у азиатов, которые жевали эту штуку (некурительная смесь из табака и гашеной извести, также помещается за губой – Спортс’‘), в чем прикол?
– Это было давно. Наверное, спрашивали. Но я так и не понял, а чем прикол. Надо, видимо, попробовать, чтобы понять, но я пока еще не пробовал, видимо, еще не время, – сказал бывший футболист.
Алексей Каштанов: «Не кидаю снюс, мне плохо от него. Раз в жизни вкинулся насваем – 15 минут пытался понять, где нахожусь. Это все вредно для здоровья»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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