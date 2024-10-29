Алексей Каштанов: «Не кидаю снюс, мне плохо от него. Раз в жизни вкинулся насваем – 15 минут пытался понять, где нахожусь. Это все вредно для здоровья»
Алексей Каштанов рассказал об отношении к снюсу и насваю.
«Я не кидаю снюс (увлаженный табак, который помещают за губой – Спортс’‘), мне от него плохо.
Один раз в жизни вкинулся насваем (некурительная смесь из табака и гашеной извести, также помещается за губой – Спортс’‘) – 15 минут сидел у магазина, было очень плохо. Пытался понять, где нахожусь и что вообще происходит вокруг.
У меня нет вредных привычек – курения или чего-то еще. Это все вредно для здоровья», – заявил форвард «Факела» Алексей Каштанов.
Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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