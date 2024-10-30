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У «Милана» 3 поражения в 5 последних матчах. Сегодня команда Фонсеки проиграла «Наполи» – 0:2

«Милан» проиграл 3 из 5 последних матчей во всех турнирах.

Сегодня команда Паулу Фонсеки проиграла «Наполи» (0:2) в 10-м туре Серии А.

Ранее в октябре «Милан» уступил «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов и «Фиорентине» (1:2) в 7-м туре чемпионата. «Россонери» занимают 8-е место в таблице Серии А, набрав 14 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНаполи
logoПаулу Фонсека
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