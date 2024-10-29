Хвича забил «Милану». У вингера «Наполи» 5+2 в 10 матчах Серии А

Хвича Кварацхелия забил гол в матче Серии А.

Вингер «Наполи» удвоил преимущество команды в гостевой игре 10-го тура против «Милана» (2:0, перерыв).

На счету грузина 5 забитых мячей и 2 результативные передачи в 10 матчах итальянского чемпионата в текущем сезоне.