Хвича забил «Милану». У вингера «Наполи» 5+2 в 10 матчах Серии А
Хвича Кварацхелия забил гол в матче Серии А.
Вингер «Наполи» удвоил преимущество команды в гостевой игре 10-го тура против «Милана» (2:0, перерыв).
На счету грузина 5 забитых мячей и 2 результативные передачи в 10 матчах итальянского чемпионата в текущем сезоне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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