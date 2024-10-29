«А можно ли доверять Ineos?» Мир реагирует на увольнение Тен Хага

«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага. Обсуждение отставки в медиа – на уровне шума вокруг «Золотого мяча» .

«Этот клуб – бардак для любого тренера». Новое руководство «МЮ» под критикой

Одним из первых отреагировал главный хейтер Тен Хага – Пирс Морган . Автор того самого интервью с Криштиану Роналду давно недоволен тем, как тренер обошелся с португальцем.

«Все, что сказал Криштиану о Тен Хаге, подтверждено событиями, произошедшими после нашего взрывного интервью, – написал Морган в соцсети X. – Его слишком раскручивали, он был оторванным от реальности, неуважительным и совершенно посредственным тренером, который не способен справляться с талантами мирового уровня и управлять клубом такого масштаба. Но есть и хорошие новости: по крайней мере, Тен Хаг не лишился сна».

Рой Кин отреагировал на увольнение Тен Хага в своей манере.

«В хороших командах тренеры требуют от игроков ответственности. В великих командах игроки требуют от игроков ответственности», – намек, что виноват не только тренер?

«Это было неизбежно, – согласился с решением руководства Петер Шмейхель . – Я думал, что его уволят после 0:4 от «Кристал Пэлас» весной. «Юнайтед» тогда вышел на рынок и общался с тренерами в попытке сменить Тен Хага. И не держали это в секрете. Но в итоге не смогли подписать желанного Томаса Тухеля и продлили контракт с Тен Хагом».

Бывший нападающий Крис Саттон не понимает логику новых владельцев «МЮ»: «Странное решение Ineos: они активно искали тренера, но оставили Тен Хага из-за победы в Кубке Англии. Все решилось одним матчем! А можно ли теперь доверять Ineos в назначении преемника? Этот клуб – адский бардак для любого тренера».

Рио Фердинанд не удивлен решением «Юнайтед». Уверен, что новому тренеру будет сложно: «Увольнение не стало для меня сюрпризом. Команда выглядела по-новому в первых двух-трех матчах, но потом проиграли «Ливерпулю» и до сих пор не пришли в себя. Я смотрю на Ineos и думаю: загнали ли они себя в угол тем, как поступили летом?

Возможно, они оглянутся и скажут: «Мы могли бы сделать все лучше». Когда у вас есть тренер, но вы активно ищете нового и это становится достоянием общественности – это не лучший способ решить вопрос. Специалисту, который придет на эту должность, будет сложно начинать с подобной предысторией. Нелегко ориентироваться в подобной ситуации в клубе такого размера, как «Юнайтед», но если быть честными, Ineos могли бы справиться лучше».

Давление, стиль, бредовые пресс-конференции – что пошло не так?

Рассуждая о предпосылках к увольнению Тен Хага, Шмейхель отметил огромное давление: «Юнайтед» – один из самых сложных клубов для карьеры футболистов и тренеров. Медиа целыми днями говорят о тебе. Не обязательно быть лучшим игроком мира, важна психологическая устойчивость. Кто в «Юнайтед» помогал Эрику тен Хагу? Никто. В «Аяксе» они все сделали блестяще и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. «Юнайтед» и «Аякс» слишком разные. В «МЮ» невероятное давление. Все, что вы делаете, рассматривают под микроскопом. «Аякс» не такой».

Бывший защитник «МЮ» Хеннинг Берг считает, что Тен Хаг и не мог повторить успех времен «Аякса»: «Ему было очень и очень трудно строить игру с этими футболистами. Не думаю, что у него были игроки такого уровня и качества, чтобы повторить это».

А Саттон отмечает полный регресс в игровом плане: «Его последние пресс-конференции были бредовыми. Он видел совершенно другую игру. Но все сводится к тому, видят ли болельщики прогресс на поле. В первом сезоне он был, но затем пошел значительный регресс. И тот факт, что он потратил огромное количество денег, тоже сыграл против него».

Джейми Каррагер настаивает, что Тен Хага подвел стиль игры. Считает, что «Юнайтед» нужно было хвататься за Тухеля. Но теперь поздно: клуб не договорился с немцем весной – тогда думали о будущем Тен Хага и решили оставить его. В начале октября Тухель возглавил сборную Англии – вариант уплыл, поэтому пошли за Аморимом.

«Думаю, они упустили момент с Тухелем. Казалось, они вели его так же, как «Ливерпуль» Юргена Клоппа в 2015-м. Но внезапно появилась сборная Англии, и «Юнайтед» все равно убрал Тен Хага. Я говорил перед матчем с «Ливерпулем»: не верю, что Тен Хаг протянет до декабря. Руководство должно было сэкономить деньги и принять это решение еще летом».

Гари Невилл тоже думает об экономии – считает, что «МЮ» не должен никого подписывать зимой: «Временами селекция игроков [при Тен Хаге] была ужасна, но я верю, что некоторые из них способны играть лучше, чем сейчас. Отсутствие стиля было самой большой проблемой. Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, и за последние 18 месяцев ситуация не изменилась. Игра была так же плоха, как и результаты. «МЮ» не должен никого подписывать в январе. У них достаточно хорошие игроки, чтобы занять топ-6».

Аморим рассмеялся на вопрос о переходе в «МЮ», но не стал отрицать. Он – фаворит клуба

В последние месяцы не было новостей о серьезном интересе «МЮ» к Рубену Амориму . Поэтому в понедельник сообщения о нем появились так же внезапно, как и увольнение Тен Хага. По информации Дэвида Орнштейна из The Athletic, «Юнайтед» ведет переговоры о назначении португальца. Сумма компенсации в размере 10 млн евро не остановит «МЮ».

Аморим спустя пару часов после ухода Тен Хага проводил пресс-конференцию. Журналисты спросили его о «Юнайтед» – тренер рассмеялся, но вежливо свернул с темы: «Я ожидал этого вопроса и, очевидно, не собираюсь говорить вам о будущем. Потому что иначе мне придется постоянно давать комментарии на эту тему. Я очень горжусь тем, что тренирую «Спортинг», на этом все».

Также в понедельник пресс-конференция была у тренера «Брентфорда» Томаса Франка – еще одного претендента на место Тен Хага. Его тоже спросили про «МЮ». Он посочувствовал голландцу и напомнил о двух выигранных кубках:

«В таких больших клубах на всех возлагаются большие надежды. Но нужно смотреть объективно: «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» на голову сильнее остальных. Конечно, я сочувствую Эрику. Он отличный тренер, и у него отличная карьера. Он проделал хорошую работу в «Юнайтед», завоевал два трофея за два года.

Я сочувствую людям, которые теряют работу, и я уверен, что Эрик выложился по полной. Стал ли «Юнайтед» лучше при нем? Есть люди, которые лучше разбираются в этом и расскажут вам. Он провел очень хороший первый сезон, но дальше у него было немало проблем с травмами».

Франк тоже не исключил возможности возглавить «МЮ»: «Это деликатный вопрос. На мне лежит большая ответственность перед «Брентфордом», болельщиками, игроками и персоналом».

Шмейхель пока верит в Аморима: «Он отличный кандидат, я уверен. Структура «Юнайтед» ему подходит. Также я убежден, что он мог бы заменить Пепа Гвардиолу в «Сити».

А Арне Слот верит, что мы еще увидим Тен Хага в топ-клубе: «Я немного знаком с ним и знаю, как он выкладывается, так что это печальная новость. Мы также знаем, особенно люди из Нидерландов, насколько успешным Эрик был в «Аяксе». Здесь он тоже выиграл два трофея, так что в ближайшем будущем мы снова увидим его в большом клубе».

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он не главная беда «МЮ»

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи

Фото: Gettyimages.ru / Shaun Botterill, Alex Livesey, Emilio Andreoli, Richard Heathcote, Carl Recine, Eddie Keogh