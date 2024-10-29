«🥇». Магнус Карлсен выложил фото Винисиуса после вручения «Золотого мяча» Родри
Магнус Карлсен поддерживал Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч».
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Винисиус при этом не присутствовал на церемонии.
16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в социальной сети опубликовал фотографию футболиста и прикрепил эмозджи золотой медали 🥇.
Фото: x.com/MagnusCarlsen/
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Магнуас Карлсена
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