«🥇». Магнус Карлсен выложил фото Винисиуса после вручения «Золотого мяча» Родри

Магнус Карлсен поддерживал Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч».

Вингер «Реала » стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус при этом не присутствовал на церемонии.

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в социальной сети опубликовал фотографию футболиста и прикрепил эмозджи золотой медали 🥇.

Фото: x.com/MagnusCarlsen/

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