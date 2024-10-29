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«Байер» – «Эльферсберг». Джака и Шик в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Байер» примет «Эльферсберг» в матче 2-го раунда Кубка Германии.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 3».

Статистика Кубка Германии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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