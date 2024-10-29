Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» примет «Эльферсберг», «Дортмунд» в гостях у «Вольфсбурга»

В Кубке Германии пройдут матчи 1/16 финала.

Во вторник «Байер » примет «Эльферсберг », «Лейпциг » – «Санкт-Паули », дортмундская «Боруссия » сыграет в гостях с «Вольфсбургом».

В среду «Бавария» встретится на выезде с «Майнцем».

Кубок Германии

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии