Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» примет «Эльферсберг», «Дортмунд» в гостях у «Вольфсбурга»
В Кубке Германии пройдут матчи 1/16 финала.
Во вторник «Байер» примет «Эльферсберг», «Лейпциг» – «Санкт-Паули», дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».
В среду «Бавария» встретится на выезде с «Майнцем».
Кубок Германии
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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