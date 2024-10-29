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У Кокоева из «Алании» вдавленный перелом и разрыв задней крестообразной связки – под угрозой продолжение карьеры. Соперника за фол не удалили, он публично извинился

22-летний полузащитник «Алании» Давид Кокоев получил тяжелую травму.

Кокоев получил удар шипами в колено от защитника «Чайки» Данилы Пелиха в матче 16-го тура Мелбет Первой лиги против «Чайки». Судья Игорь Панин дал Пелиху желтую карточку.

Инсайдер Сергей Ильев в телеграм-канале сообщил, что, по его данным, у Кокоева предварительно диагностирован вдавленный перелом и разрыв задней крестообразной связки. «В шоке и сам игрок, и его семья. Это вообще угроза продолжению карьеры», – добавил Ильев.

Данил Пелих после игры публично извинился перед Кокоевым в клубном телеграм-канале: «Хотел высказаться на счет своего фола на Давиде. Я написал ему сразу, как пришел в раздевалку, и сейчас хотел бы извиниться публично. К сожалению, так сложился игровой эпизод, что я старался исправить свою потерю мяча, очень высоко задрал ногу и – скажу честно – в игре даже не видел его. И попал ему в ногу.

Я никогда не стал бы делать так специально. Мы играли в одной академии, ну и я не такой человек, чтобы нарочно наносить кому-то травмы.

Хочу еще раз перед тобой извиниться. Желаю тебе крепчайшего здоровья и надеюсь, что все травмы обойдут тебя стороной».

Опубликовано: Sports
logoтравмы
logoПервая лига
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
Данил Пелих
logoДавид Кокоев
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