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Друг Винисиуса о невручении вингеру «Золотого мяча»: «Это показывает менталитет этих людей. Весь мир выбрал тебя лучшим. Величайший пример совершенствования»

Друг Винисиуса оценил невручение футболисту «Золотого мяча».

Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Винисиус при этом не присутствовал на церемонии.

«Я люблю тебя, лучший брат на свете. Ты делаешь гораздо больше, чем просто играешь.

Откуда бы мы ни пришли, мы должны делать не в два раза больше, а в десять раз больше каждый день.

То, что эта награда не доходит до твоих рук, показывает только менталитет этих людей, которые боятся нашего присутствия.

Твоя семья, твои друзья и весь мир уже выбрали тебя ЛУЧШИМ В МИРЕ. Тебе не нужен статус, и я знаю, что это на тебя не повлияет.

Ты – величайший пример совершенствования, который я имею честь назвать своим другом», – написал в социальной сети друг футболиста и бразильский певец Мак Манейриньо.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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