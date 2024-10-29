Родри: «Сегодня буду спать с «Золотым мячом»

Родри высказался после получения «Золотого мяча».

«Я чувствую себя гораздо лучше [после травмы]. Я стараюсь заботиться о себе и находить позитив, например, проводить время со своей семьей. Я отпраздную победу в «Золотом мяче » с теми, кого люблю.

Да, [сегодня] буду спать с «Золотым мячом», это точно», – сказал хавбек «Манчестер Сити ».