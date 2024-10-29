Родри: «Сегодня буду спать с «Золотым мячом»
Родри высказался после получения «Золотого мяча».
«Я чувствую себя гораздо лучше [после травмы]. Я стараюсь заботиться о себе и находить позитив, например, проводить время со своей семьей. Я отпраздную победу в «Золотом мяче» с теми, кого люблю.
Да, [сегодня] буду спать с «Золотым мячом», это точно», – сказал хавбек «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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