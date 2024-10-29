Футболисты «Барсы» выиграли 3 из 4 последних призов лучшему молодому игроку мира от France Football
Футболисты «Барселоны» выиграли 3 из 4 последних «Копа Трофи».
В понедельник приз лучшему молодому игроку мира от France Football получил вингер «блауграны» Ламин Ямаль.
В 2022 году «Копа Трофи» достался хавбеку каталонцев Гави, а в 2021-м – полузащитнику «Барселоны» Педри.
Приз вручается с 2018 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости