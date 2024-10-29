Футболисты «Барсы» выиграли 3 из 4 последних призов лучшему молодому игроку мира от France Football

Футболисты «Барселоны» выиграли 3 из 4 последних «Копа Трофи».

В понедельник приз лучшему молодому игроку мира от France Football получил вингер «блауграны» Ламин Ямаль .

В 2022 году «Копа Трофи» достался хавбеку каталонцев Гави , а в 2021-м – полузащитнику «Барселоны» Педри .

Приз вручается с 2018 года.