«Промах Далота – один из худших в истории АПЛ». Ширер о непопадании игрока «МЮ» в пустые ворота с «Вест Хэмом»
Алан Ширер назвал промах Диогу Далота одним из худших в истории АПЛ.
На 32-й минуте матча против «Вест Хэма» (1:2) португальский игрок «МЮ» вышел один на один с вратарем, прокинул мяч мимо него, но пробил выше ворот с угла вратарской.
«Промах Далота – один из худших в истории АПЛ», – сказал бывший форвард сборной Англии Алан Ширер.
Изображение: x.com/TheSportsman
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер The Sportsman
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