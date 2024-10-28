«Промах Далота – один из худших в истории АПЛ». Ширер о непопадании игрока «МЮ» в пустые ворота с «Вест Хэмом»

Алан Ширер назвал промах Диогу Далота одним из худших в истории АПЛ.

На 32-й минуте матча против «Вест Хэма» (1:2) португальский игрок «МЮ» вышел один на один с вратарем, прокинул мяч мимо него, но пробил выше ворот с угла вратарской.

«Промах Далота – один из худших в истории АПЛ», – сказал бывший форвард сборной Англии Алан Ширер .

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