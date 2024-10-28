«Комо» предложил 48-летнему Тотти подписать контракт до конца сезона. Экс-капитан «Ромы» закончил в 2017-м (La Repubblica)
Франческо Тотти предложили вернуться в футбол.
Ранее 48-летний экс-футболист, проведший всю карьеру в «Роме» и завершивший карьеру в 2017 году, допускал возобновление карьеры: «Это не шутка. Я настроен вполне серьезно. Посмотрим, как отреагирует тело».
La Repubblica утверждает, что одним из клубов, связавших с Тотти, был «Комо», играющий в Серии А с этого сезона. Атакующему полузащитнику и бывшему капитану «Ромы» предложен контракт до конца сезона.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости