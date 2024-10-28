«Комо» предложил 48-летнему Тотти подписать контракт до конца сезона. Экс-капитан «Ромы» закончил в 2017-м (La Repubblica)

Франческо Тотти предложили вернуться в футбол.

Ранее 48-летний экс-футболист, проведший всю карьеру в «Роме» и завершивший карьеру в 2017 году, допускал возобновление карьеры: «Это не шутка. Я настроен вполне серьезно. Посмотрим, как отреагирует тело».

La Repubblica утверждает, что одним из клубов, связавших с Тотти , был «Комо », играющий в Серии А с этого сезона. Атакующему полузащитнику и бывшему капитану «Ромы» предложен контракт до конца сезона.