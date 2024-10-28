Тотти о возобновлении карьеры: «Это не шутка. Я настроен вполне серьезно. Посмотрим, как отреагирует тело»
Франческо Тотти подтвердил, что может возобновить игровую карьеру.
- Вы свободный агент и можете играть, когда захотите.
– Да, но я говорил, что мне нужно минимум два месяца тренировок.
- То есть когда вы сказали, что хотите возобновить карьеру, это не было шуткой?
– Нет, это не шутка. Я настроен вполне серьезно, так что посмотрим.
- Вы уже держите в уме какую-нибудь команду?
– Пара команд уже обращались. Теперь посмотрим, что скажет мой разум, но прежде всего – как отреагирует тело.
- Но мы-то знаем, что подсказывает вам разум…
– Разум уже знает ответ, поглядим, как отреагирует тело. Кто знает, что будет в следующем году? – сказал 48-летний бывший капитан «Ромы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
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