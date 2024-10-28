Джеррард о Салахе: «Надеюсь, что Мо останется в «Ливерпуле». Он способен выступать еще много лет благодаря своей форме и профессионализму»
Стивен Джеррард надеется, что Мохамед Салах продлит контракт с «Ливерпулем».
По окончании сезона 32-летний форвард может стать свободным агентом.
«Надеюсь, мы еще увидим Мо [здесь] пару сезонов. Думаю, он способен выступать еще много лет благодаря своей форме и профессионализму. Так что надеюсь, что он останется.
Я не удивлен. Такие, как он, одержимы профессией, у них высокий уровень таланта, поэтому неудивительно, что он выступает на стабильно высоком уровне», – сказал экс-капитан «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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