Салах признан игроком сезона в «Ливерпуле» – в 4-й раз за 7 лет. Мо обошел ван Дейка и Мак Аллистера
Мохамед Салах признан игроком сезона-2023/24 в «Ливерпуле».
Египтянин получил большинство голосов болельщиков, обогнав Вирджила ван Дейка и Алексиса Мак Аллистера, занявших второе и третье места соответственно. 31-летний вингер удостоился этого звания в четвертый раз за семь лет в клубе.
В прошедшем сезоне лучший бомбардир команды провел 44 матча, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях.
Он трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был выбран лучшим игроком АПЛ в октябре.
Кроме того, Салах достиг отметки в 200 голов за «красных», обогнав Стивена Джеррарда и заняв пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Также он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который три сезона подряд набрал двузначные цифры как по голам, так и по результативным передачам.
24+11
Салах - сдулся, надо продавать в СА, уже не тот, старый и т.д.
25+14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2024