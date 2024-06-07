Салах признан игроком сезона в «Ливерпуле» – в 4-й раз за 7 лет. Мо обошел ван Дейка и Мак Аллистера

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия рейтинги болельщики Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Алексис Мак Аллистер Футбол

Мохамед Салах признан игроком сезона-2023/24 в «Ливерпуле».

Египтянин получил большинство голосов болельщиков, обогнав Вирджила ван Дейка и Алексиса Мак Аллистера, занявших второе и третье места соответственно. 31-летний вингер удостоился этого звания в четвертый раз за семь лет в клубе.

В прошедшем сезоне лучший бомбардир команды провел 44 матча, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях.

Он трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был выбран лучшим игроком АПЛ в октябре.

Кроме того, Салах достиг отметки в 200 голов за «красных», обогнав Стивена Джеррарда и заняв пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Также он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который три сезона подряд набрал двузначные цифры как по голам, так и по результативным передачам.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Салаха в худший сезон в Ливерпуле, стата лучше, чем у праймового Винисиуса:))🤣🤣🤣
+17
-5
+12
Спорно конечно. На мой взгляд ван Дейк больше заслужил. Плюс Салах отсутствовал из за Кубка Африки и травмы. Ван Дейк в этот период сыграл особенно значимую роль.
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
У Салаха в худший сезон в Ливерпуле, стата лучше, чем у праймового Винисиуса:))🤣🤣🤣
Всем и так известно что Салах на две головы лучше чем Винисиус
+6
-3
+3
Сильный сезон, несмотря на последние месяцы. В топ-10 футболистов мира.
+1
0
+1
Винисиус сезон за который уже выносят ЗМ

24+11

Салах - сдулся, надо продавать в СА, уже не тот, старый и т.д.

25+14
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
У Салаха в худший сезон в Ливерпуле, стата лучше, чем у праймового Винисиуса:))🤣🤣🤣
И ни одного трофея
+6
-5
+1
Ответ rigobersong
У Салаха в худший сезон в Ливерпуле, стата лучше, чем у праймового Винисиуса:))🤣🤣🤣
Риго, зачем ты делаешь больно нашим маленьким мадридятам, они еще совсем малыши 😭
+1
0
+1
сомнительно но ОКЭЭЙ
0
0
0
Ответ yesp
И ни одного трофея
Лицо к осмотру:))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2024
0
0
0
Ответ yesp
И ни одного трофея
Так речь и не о кубках а о статистике да и он выиграл кубок обыграв Челси )))
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий