Салах признан игроком сезона в «Ливерпуле» – в 4-й раз за 7 лет. Мо обошел ван Дейка и Мак Аллистера

Мохамед Салах признан игроком сезона-2023/24 в «Ливерпуле».

Египтянин получил большинство голосов болельщиков, обогнав Вирджила ван Дейка и Алексиса Мак Аллистера, занявших второе и третье места соответственно. 31-летний вингер удостоился этого звания в четвертый раз за семь лет в клубе.

В прошедшем сезоне лучший бомбардир команды провел 44 матча, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях.

Он трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был выбран лучшим игроком АПЛ в октябре.

Кроме того, Салах достиг отметки в 200 голов за «красных», обогнав Стивена Джеррарда и заняв пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Также он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который три сезона подряд набрал двузначные цифры как по голам, так и по результативным передачам.